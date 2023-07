Pnrr | Pagano Pd | ' basta scaricabarile | Fitto e Meloni in Parlamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Non è l'opposizione a dover spiegare alcunché. È il Governo, andrebbe ricordato al ministro, a dover dare delle spiegazioni su tutto quello che sta accadendo. Troppo facile schivare i confronti e continuare a fareoltre ogni limite di decenza. Sono mesi che aspettiamo invano che il ministro venga a chiarire nel merito quali modifiche vuole apportare ale oggi, come un fulmine a ciel sereno, scopriamo che ilè stato scavalcato e calpestato dal governo. E pensare a ciò che diceva Giorgiadai banchi dell'opposizione fino un anno fa… Non è solo incoerenza, è pura improvvisazione". Lo ha detto, in una nota, Ubaldo, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio alla Camera. "Obiettivi non raggiunti, ...