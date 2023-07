Pnrr | le 10 modifiche decise dal governo | asili nido | colonnine di ricarica elettrica ma anche ecobonus | treni regionali e satelliti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Dagliai, dal progetto Cinecittà ai: sono dieci gli obiettivi intermedi delle quarta rata modificati dalla Cabina di regia sul. Interessano sei ministeri: Imprese e Made in Italy, Infrastrutture e Trasporti, Ambiente, Istruzione, Cultura e Politiche di coesione. Per quanto riguarda gli, le cui procedure di affidamento sono state rallentatedagli aumenti dei costi delle materie prime, “è stata spostata la tappa intermedia dell’aggiudicazione delle gare”, come ha spiegato Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci. A fine giugno erano state aggiudicate gare per il 91,4% delle risorse. Il documento approvato dalspiega che per raggiungere ...