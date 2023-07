Pnrr | in corso la cabina di regia sulla quarta rata Schlein |   Meloni riferisca sui ritardi

Milano, 11 luglio 2023 "Alle 13.30 si riunisce una cabina di regia sula Roma, conto che con oggi si chiuda il discorso sulla rimodulazione, si mettano a terra e si ... Matteo Salvini, nel...Il Pd all'attacco "Ci sono 19 miliardi di euro che l'Italia avrebbe potuto incassare da febbraio con la terza rata del: siamo a luglio e non ne abbiamo traccia. Ci sono altri 16 miliardi di euro,...... il Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione territoriale e il, Raffaele Fitto, ha ... Per quanto riguarda la terza rata da 19 miliardi, per la quale e' ancora inlinterlocuzione ...

Pnrr, in corso la cabina di regia sulla quarta rata. Schlein: «Meloni ... Domani

Indagine Oice sulle imprese associate: difficoltà a trovare addetti, crisi russo-ucraina assorbita, il Pnrr sta aiutando ma non è centrale. La vera preoccupazione è il rialzo dei tassi ...Il rischio è che la quarta rata da 16 miliardi possa slittare al 2024. Il governo convoca la cabina di regia d'urgenza ...