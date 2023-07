Pnrr - Il governo corregge dieci progetti | per le colonnine serve un nuovo bando

(Di martedì 11 luglio 2023) Per la prima volta da quando è stato varato il, ilMeloni ha deciso di mettere mano ad alcuni obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a causa del mancato rispetto della scadenza del 30 giugno. In particolare, si tratta diiniziative su 27 legate all'erogazione della quarta rata dei fondi europei da parte delle istituzioni comunitarie (un totale di 16 miliardi di euro). Uno deimodificati riguarda da vicino il settore automobilistico perchè legato al recenteper leper la ricarica delle auto elettriche, rivelatosi un fiasco per la parte relativa alle infrastrutture lungo le superstrade.. A spiegare i motivi delle correzioni è stato Raffaele Fitto, il ministro per gli Affari Europei ...

La buona notizia è che l'Italia chiederà per intero anche la quarta rata del, 16 miliardi di euro. Quella cattiva è che non sappiamo quando. L'uomo -del, il ministro Raffaele Fitto, riunisce mezzo esecutivo per una seduta "urgente" della sua cabina di regia e in conferenza stampa annuncia soddisfatto che, dopo mesi di "confronto ...... ha affermato il deputato del PD che ha ribadito la necessità deldi riferire in Parlamento "su ciò che l'Italia sta decidendo di fare" con il. Critiche anche da Azione con la deputata ...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “Sul Pnrr il governo decide ancora a scatola chiusa. Bucano le scadenze e modificano la quarta rata, senza passare dal Parlamento. All'opposizione Meloni chiedeva ‘il tempo ...Dopo il mancato rispetto della scadenza del 30 giugno, l'esecutivo ha deciso di mettere mano a diverse iniziative: tra queste, anche le infrastrutture di ricarica ...