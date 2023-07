Pnrr | governo ' scuda' quarta rata e modifica 10 target | Schlein ' Meloni ci metta la faccia' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Le modifiche si potevano apportare, dunque avevamo ragione noi". Mentre le opposizioni vanno all'attacco e chiedono a gran voce che in Parlamento venga Giorgia"a metterci la", il ministro Luca Ciriani, fedelissimo della premier, in buvette alla Camera canta vittoria: la cabina di regia convocata dal ministro Raffaele Fitto ha da poco dato il disco verde alladi ben 10 obiettivi del Pnrr su 27,da cui dipendono -letteralmente- i 16 miliardi di euro dellatranche. E' la prima volta che avviene da quando il Pnrr ha visto la luce. Cade dunque un tabù sul restyling di un Piano "che abbiamo ereditato, questo non vuol dire che è da buttare tutto a mare, ma alcune modifiche andavano e potevano essere fatte", rivendica ancora Ciriani. Ma ...