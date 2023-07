Pnrr | Ghio Pd | ' Italia a rischio | Meloni subito in Parlamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Sono mesi che chiediamo che il ministro Fitto venga a riferire con precisione sulla rimodulazione dele il governo non risponde o minimizza. Oggi apprendiamo che la situazione è estremamente critica: non ci sono ancora i 19 miliardi della terza rata e sono lontanissimi i 16 della quarta, per i quali devono essere definiti ancora 17 dei 27 obiettivi collegati. Ilè altissimo ed è unche pagheranno cittadini che aspettano più servizi, più sanità pubblica e sviluppo da questo Piano così rilevante per il nostro Paese. Il governo non perda altro tempo evenga a riferire in". Così Valentina, vice capogruppo alla Camera del Partito democratico.