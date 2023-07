(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “Siccome abbiamo scoperto che ci sono difficoltà a reperire le rate del, anche noi chiediamo la presenza in Aula della. Il piano non appartiene a questo governo ma a più governi e all'Italia, per questo riteniamo giusto che la corresponsabilità e la completezza di informazioni cidalla stessadel Consiglio”. Lo ha detto in apertura di seduta in Aula al Senato la senatrice del gruppo Azione-Italia Viva, Silvia

... Giorgia Meloni, riferisca in Senato sullo stato di attuazione del. La richiesta e' stata ... Si sono uniti a questa richiesta Stefano Patuanelli (M5S) e Silvia(Az/Iv). nep 11 - 07 - 23 ...' Di fronte a un governo che per 8 mesi ha solo fatto annunci e ha accumulato gravi ritardi sul, le amministrazioni sono state in grado di reagire e dare avvio alle opere essenziali per ......'Di fronte a un governo che per 8 mesi ha solo fatto annunci e ha accumulato gravi ritardi sul, le amministrazioni sono state in grado di reagire e dare avvio alle opere essenziali per ...,...

Pnrr: Fregolent (Az-Iv), 'a riferire venga presidente Meloni' Il Tirreno

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Siccome abbiamo scoperto che ci sono difficoltà a reperire le rate del Pnrr, anche noi chiediamo la presenza in Aula della Presidente Meloni. Il piano non appartiene a que ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...