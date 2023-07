(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Lesiapportare, dunquenoi". Quello del"è un impianto che abbiamo ereditato, questo non vuol dire che è da buttare tutto a mare, ma alcuneandavano eessere fatte". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, intercettato a Montecitorio poco dopo la riunione della cabina di regia sula Palazzo Chigi che ha dato via libera a 10sui 27 obiettivi legati alla quarta rata.

... che l'ha presieduta, vi hanno preso parte i ministri Luca(Rapporti con il Parlamento), ... Presenti anche Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, a capo della nuova Struttura di missione del, e ......per ipotizzare un iter di discussione e di ratifica che - come ben sa il ministro Luca- ... riprogrammandola a chissà quando, la sua audizione sulalla Camera prevista per giovedì. ......e ieri è tornata a occuparsi del suo dicastero intervenendo all'iniziativa dell'Anci sul(... ottenendo dal ministro per i Rapporti per il Parlamento, Luca, la promessa di farsi portatore ...

Pnrr: Ciriani, 'modifiche si potevano fare, avevamo ragione noi' La Nuova Ferrara

Secondo quanto si apprende i cambiamenti sono stati condivisi con la Commissione europea e a seguito di ciò parte il processo formale di revisione della quarta rata del Pnrr ...Convocata ieri sera d'urgenza dal ministro Fitto, ha dato il via libera alla condivisione con la Commissione europea di 10 modifiche su 27 obiettivi. Critiche dal Terzo Polo ...