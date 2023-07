Pnrr | Braga-Boccia Pd | ' Meloni venga in aula al più presto'

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Non possono cavarsela con una riunione straordinaria e una conferenza stampa. La Presidenteha il dovere di spiegare in Parlamento cosa sta succedendo del". Lo dicono i capigruppo del Pd di Camera e Senato Chiarae Francesco. "E' uno dei piani di rilancio più ambiziosi del Dopoguerra, conquistato dall'Italia per non lasciare indietro nessuno dopo gli anni della pandemia. Il mancato rispetto dei tempi e dell'arrivo dei fondi dell'Unione Europea è un colpo ai conti pubblici.non può continuare a tacere. Chiediamo la sua presenza inal piùperché il rischio di perdere la quarta rata – sempre in attesa della terza – è altissimo", aggiungono

Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Non possono cavarsela con una riunione straordinaria e una conferenza stampa. La Presidente Meloni ha il dovere di spiegare in Parlamento cosa sta succedendo del Pnrr”. Lo ...Il disegno di legge di ratifica al Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, è stato rimandato all’autunno. L’opposizione protesta: «Una farsa che indebolisce l’Italia» ...