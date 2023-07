(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “L'Italia sta per fare unain, saltando la quarta rata del. Nonostante le nostre numerose sollecitazioni. Ma la maggioranza spreca il suo tempo ad attaccare i magistrati, a difendere i suoi esponenti di partito e di governo sotto inchiesta mentre l'Italia sta perdendo risorse importanti per il futuro del paese, con gravi problemi per le imprese e le famiglie. Non si governa con la propaganda come fa Giorgia. Si prevedaun'informativa del governo coninsul”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale diVerde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo

L'alleanza di sinistra stretta fra Nicola Fratoianni e Angeloperde terreno. Il patto tra ... Per tacere delle consuete grane legate ai flussi migratori e ai ritardi del. Cosa cambia nel ......e ieri è tornata a occuparsi del suo dicastero intervenendo all'iniziativa dell'Anci sul(... Angelo) a invocare le dimissioni. A distinguersi è però Azione che con Enrico Costa critica la ......governare in questa fase delicata che rischia di far perdere al Paese risorse importanti del. ... Così in una nota il co - portavoce di Europa Verde e deputato Angelo. .

Pnrr: Bonelli (Avs), ‘rischio figuraccia storica in Europa, subito Meloni in Parlamento’ La Sicilia

"Spiegazioni inesistenti" e toni "aggressivi": l'opposizione attacca duramente la ministra Daniela Santanchè dopo l'intervento di lei oggi al Senato per chiarire le accuse sulle sue aziende ..."La premier Meloni, per nascondere la sua totale difficoltà in Europa, attacca le opposizioni e i governi precedenti: è surreale. (ANSA) ...