Pnrr | Ascani Pd | ' o Fitto fa allarmismo o aveva ragione chi contestava errori del governo'

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Nemmeno dieci giorni fa la presidente del Consiglio accusava diquanti denunciavano i ritardi delsulche bloccano la terza rata, 19 miliardi, e rischiano di far perdere, per quest'anno, i 16 miliardi della quarta rata. Oggi il ministroconvoca una riunione urgente della cabina di regia per discutere proprio della quarta rata. Delle due l'una, o è il ministro a fareoppurenoquantino glidele torto la presidente del Consiglio". Così Anna, vice presidente della Camera e deputata del Partito democratico.