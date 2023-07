Assogomma e Federpneus hanno formulato un serie diutili. Tre punti cardini per la gestione più sicura deiVerificare con regolarità la pressione ed il gonfiaggio. Un calo della ...Glisono un elemento primario di sicurezza attiva. Essi infatti possono prevenire l'...DI ASSOGOMMA E FEDERPNEUS PER METTERSI IN VIAGGIO SICURI, consultabili dal sito www.Tutti iper una corretta manutenzione e per conoscere meglio isono scaricabili dal sito pneumaticisottocontrollo.it . Leggi ora: le novità auto

Pneumatici, consigli per i viaggi durante le vacanze QN Motori

Pneumatici, consigli per i viaggi durante le vacanze. Assogomma e Federpneus hanno formulato un vademecum semplice ed esauriente.Stato dei pneumatici auto, i controlli della Polstrada effettuati in 6 regioni italiane mostrano che ci sono ancora troppe irregolarità ...