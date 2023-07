Pioli | “Milan | è arrivato il momento dei cambiamenti Per vincere”

al: 'Ti cambio così', vincenti anche senza Ibra e Maldini. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri dell'11 luglio 2023Ecco anche alle prime pagine dei principali ...Come ildi Stefano, come tanti altri professionisti che si ritrovano dopo il mese di ferie. Per la grande famiglia di Casa Talent in realtà le ferie non sono ancora iniziate, ma prima di ...Un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Stefano. Anche in occasione del raduno l'allenatore delnon ha nascosto la necessità di avere un nuovo centravanti, con la società che è al lavoro per provare ad accontentarlo. Tra i nomi sul ...

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il Milan ha iniziato la preparazione alla prossima stagione agli ordini di Pioli: nell'aria c'è aria di un cambiamento dettato anche dal calciomercato ...