Pininfarina - La NamX Huv a idrogeno è a Goodwood

(Di martedì 11 luglio 2023) IlFestival of Speed non sarà solo l'occasione per vedere alcune delle auto da corsa più belle del passato, ma anche per ammirare gli ultimi modelli e dare uno sguardo al futuro della mobilità. Tra le varie aree espositive è presente anche il Future Lab, dove alcune eccellenze italiane esporranno nuove tecnologie legate al mondo dell'automobile. Tra queste vi sarà anche la, che porterà nel West Sussex laHuv, un prototipo apensato per rendere accessibile questa tipologia di powertrain. Fino a 800 chilometri d'autonomia. Il primo modello del marchio afro-europeoè una grande Suv creata attorno a un innovativo sistema di stoccaggio dell'. Nella parte posteriore della vettura è infatti presente un serbatoio rimovibile con capsule di ...

3 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate Articolo Supercarportano il SUV Fuel Cell HUV a Goodwood 26 07 Luglio 2023HUV al Future Lab Il Future Lab, che torna per il suo sesto anno, sarà la vetrina ideale del conceptHUV. Situato nel cuore del Festival of Speed, si concentra sulle '...HUVpartecipa al prestigioso Goodwood Festival of Speed 2023. Insieme presentano il conceptHUV all'interno del Future Lab. Disegnato dain collaborazione con lo ...

Il Concept Huv NamX Pininfarina è di scena a Goodwood - Attualità Agenzia ANSA

Nell'area Future Lab del Festival of Speed c'è spazio anche per la Suv con serbatoi rimovibili che promette fino a 800 chilometri d'autonomia ...Il futuristico Concept Huv che NamX ha realizzato in collaborazione con Pininfarina parteciperà dal 13 al 16 luglio al prestigioso Goodwood Festival of Speed. (ANSA) ...