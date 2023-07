Pinguini Tattici Nucleari | parte il tour negli stadi con due San Siro sold out

(Di martedì 11 luglio 2023)stasera e domani con dueout a Sanil primodeiDopo il successo della data zero a Venezia (out), che ha visto 60.000 persone riunite al Parco San Giuliano Mestre, il2023 dei, organizzato e prodotto da Magellano Concerti,da Sancon due appuntamentiout. Tra l’11 e il 12 luglio la Scala del Calcio accoglierà 120.000 persone, pronte a cantare e a emozionarsi insieme a Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo. Il lungo ...

Nucleari a San Siro Dai live nei locali dei paesini di provincia, dove hanno iniziato, a San Siro sold out. Il cammino deiNucleari giunge al punto più alto finora,...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Questa sera , martedì 11 luglio 2023 , iNucleari saliranno sul palco dello Stadio San Siro di Milano per la prima di due tappe completamente sold out . Dopo il grande riscontro ottenuto con Fake News , il loro ultimo disco ...Fonda la La Sonda, che nel 2014 registra il primo EP nei Battersea Park Studios di Londra ed è finalista al concorso 'Musica da Bere 2016' insieme a band comeNucleari e ...

Pinguini Tattici Nucleari, concerto a San Siro: scaletta, orari, come arrivare e dove parcheggiare IL GIORNO

Dopo la data zero andata in scena a Venezia con un tutto esaurito e 60mila persone riunite al Parco San Giuliano di Mestre, il tour negli stadi 2023 dei Pinguini Tattici Nucleari approda questa sera e ...Nell'aggiornamento della EarOne Airplay Midweek di martedì 11 luglio, i Pinguini Tattici Nucleari conquistano il vertice con "Rubami la notte". In seconda posizione, The Kolors con "Italodisco", brano ...