Pietro Orlandi | ' Il Vaticano scarica la responsabilità sulla famiglia'

Si cerca di spostare l'attenzione",dice,il fratello. Il promotore di Giustizia vaticano Diddi "non è in grado di gestire la vicenda".Peril Vaticano cerca di ridurre a una videnda familiare la sparizione della sorella Emanuela . In una conferenza stampa commenta quanto rivelato dal Tg La7 . Il telegiornale che ha reso ...Non ci sta,, il fratello di Emanuela (la ragazza scomparsa a Roma nel giugno 1983, probabilmente il caso di sparizione più celebre in Italia, e tra i maggiori d'Europa, almeno nel XX secolo). In ...

Caso Orlandi, chi è Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela e le presunte molestie alla sorella [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Pietro Orlandi ritiene che quanto diffuso sullo zio Mario Meneguzzi sia in qualche modo legato ad una sorta di attività di "depistaggio" da parte del Vaticano o di persone interne o legate allo Stato ...Si tratta del marito della sorella di Ercole Orlandi, papà della ragazzina. Ma perché si parla di Meneguzzi Il nome dello zio di Emanuela appare ora in un carteggio consegnato dal promotore di Giusti ...