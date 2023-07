Pietrasanta in Concerto | da venerdì 21 a domenica 30 luglio torna in Versilia il festival internazionale di musica

(Di martedì 11 luglio 2023)in”, tra gli appuntamenti più attesi dagli amanti dellaclassica ma non solo. Ildiè arrivato ormai alla sua 17esima edizione e anche quest’anno porterà ini migliori musicisti del mondo, osannati dal pubblico e dalla critica. Una rassegna preziosa, ideata e diretta da Michael Guttman, violinista e direttore d’orchestra di fama mondiale, che ha scelto la città toscana come sua città d’adozione, trasformandola nella capitale della. Il motto delper quest’edizione è “Prima la“, un monito spesso ripetuto da Simone Guttman, pianista belga di origine russa e madre dello stesso Michael, recentemente scomparsa, ...

Le star internazionali della musica da camera si danno appuntamento in Versilia. "Pietrasanta in Concerto" propone la sua edizione numero 17 all'insegna del grande repertorio e degli interpreti di qualità. Dieci appuntamenti tra il 21 e il 30 luglio rendono Pietrasanta la "Atene della Versilia".

Dieci concerti dal 21 al 30 luglio nella città versiliese sotto il titolo "Prima la musica". Interpreti da tutto il mondo per una rassegna giunta alla 17.ma edizione. Eventi al Chiostro di Sant'Agostino.