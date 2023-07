Pier Silvio Berlusconi boccia i primi nomi del Grande Fratello | ecco di chi si tratta

Berlusconi boccia - clamorosamente - tutti i primi nomi proposti per il Grande Fratello in partenza dal prossimo 11 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.boccia i ...Come ha riportato Il Fatto Quotidiano, la lista dei possibili concorrenti dell'ottava edizione dello storico reality show che vede al timone Alfonso Signorini non è stata promossa daBerlusconi . L'amministratore delegato Mediaset dopo i provvedimenti per il trash, è sempre più indirizzato a un cambiamento radicale per la trasmissione in ripartenza a settembre su ...GfVip , chi sono gli esclusi eccellenti decisi daBerlusconi nella nuova edizione La lista di nomi fa discutere. Che l'aria a Mediaset sia cambiata lo si era intuito già dalla presentazione del palinsesti della prossima stagione ...

