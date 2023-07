Piccoli Comuni | inviata circolare ai prefetti sul fondo assunzioni PNRR

(Di martedì 11 luglio 2023) ...previste in particolare dal Dpcm del 1° maggio 2023 (pubblicato lo scorso 13 giugno nella Gazzetta ...utilizzando l'applicativo ' Contributo per i segretari comunali ' sul portale Lavoropubblico.gov.it ,...

La circolare è stata inoltrata per una massima diffusione aidi competenza, con lo scopo di agevolare l'accesso alle misure previste in particolare dal Dpcm del 1° maggio 2023 (...... prefetture e Anci , l'associazione dei, allo scopo di definire il sistema dell'accoglienza: ... considerati difficili da gestire, per puntare invece sull'accoglienza diffusa digruppi, ...L'accento viene posto sull'importanza di identificare interessie sulla necessità di un ... Ma questa opzione è applicabile solo aiStati situati convenientemente per l'applicazione di ...

Piccoli Comuni, inviata circolare ai prefetti sul Fondo Assunzioni ... Funzione Pubblica

È stata inviata a tutti i prefetti una circolare del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli […] ...Tra sole, mare, natura e arte l'estate 2023 si preannuncia da record con i tanti turisti italiani e stranieri che scelgono le splendide località costiere della Campania per trascorrere le loro vacanze ...