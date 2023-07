PFU oltre gli scanner | arrivano i primi monitor portatili ma non costano poco

... tra cui l'Esercito che ha rimosso carcasse di auto dalla Grava di Faraualla e liberato il territorio da60mila kg di pneumatici fuori uso,che sono stati poi smaltiti nell'impianto di ...... tra cui l'Esercito che ha rimosso carcasse di auto dalla Grava di Faraualla e liberato il territorio da60mila kg di pneumatici fuori uso,che sono stati poi smaltiti nell'impianto di ...... tra cui l'Esercito che ha rimosso carcasse di auto dalla Grava di Faraualla e liberato il territorio da60mila kg di pneumatici fuori uso,che sono stati poi smaltiti nell'impianto di ...

PFU oltre gli scanner: arrivano i primi monitor portatili (ma non ... DDay.it

La missione di EcoTyre continua grazie alla sinergia con le officine, i gommisti e le amministrazioni locali. EcoTyre, che in Italia si occupa di pneumatici fuori uso, ne ha raccolti nel 2022 in Calab ...EcoTyre, che in Italia si occupa di Pneumatici Fuori Uso - PFU, ha raccolto nel 2022 in Calabria 1.404.830 kg di PFU eseguendo 388 missioni di ritiro nei Punti di Raccolta (officine e gommisti iscritt ...