Petroliera Safer | la bomba ambientale che minaccia il Mar Rosso verrà svuotata

(Di martedì 11 luglio 2023) Le Nazioni Unite hanno annunciato che il processo di ritiro della, abbandonata al largo delle coste dello Yemen, inizierà “la prossima settimana”. La, che è stata fabbricata 47 anni fa e viene utilizzato come piattaforma di stoccaggio galleggiante, era stata caricata con circa 1,1 milioni di barili di greggio. La nave non ha ricevuto alcuna manutenzione dal 2015. Il che ha portato all’erosione della sua struttura e al deterioramento delle sue condizioni. Lo si apprende dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Inoltre, come riferisce David Gressly, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per lo Yemen, le autorità yemenite hanno dato il via libera all’inizio dei lavori. A maggio, una squadra di esperti internazionali aveva effettuato sopralluoghi e ispezioni a bordo della nave, avviando i ...