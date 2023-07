Peritonite | cause | sintomi | conseguenza e cure disponibili

Leggi su dilei

(Di martedì 11 luglio 2023) Avete presente un grembiule di quelli da cucina, che mettiamo per proteggerci dal rischio di macchie quando prepariamo un piatto prelibato? Ebbene, come siamo abituati a mettere questa protezione quando lavoriamo in cucina, così qualcosa di simile avviene anche all’interno del nostro addome. Anche nella pancia infatti è presente una sorta di grembiule di rivestimento, ovviamente organico. Si chiama peritoneo. È una sorta di membrana che riveste internamente l’addome e gli organi che contiene. Normalmente questa membrana non dà segni della sua presenza, ma ci sono condizioni in cui può infiammarsi, spesso in seguito ad un’infezione. È in questi casi che si parla di: il suffisso “ite” come al solito indica appunto un processo infiammatorio. Come nasce laAnche se possono esistere due forme di infezione, una detta primitiva in cui ...