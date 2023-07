Per chiudere davvero la stagione populista servirebbe il ripristino dell’ immunità parlamentare ma nessuno lo farà

Leggi su ildifforme

(Di martedì 11 luglio 2023) In un’intervista a Libero, il ministro Nordio è intervenuto sull’ennesimo scontro sulla giustizia per lanciare un avviso ai naviganti di entrambe le sponde: “La politica deve smettere di inchinarsi ai magistrati. Per 25 anni il Parlamento ha rinunciato al suo ruolo, giusto ascoltare le decisioni delle toghe ma poi decidiamo noi”. Dunque la riforma va L'articolo proviene da Il Difforme.