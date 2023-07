Pensioni 2023 | incontro Governo-sindacati | cosa é emerso? parlano Proietti | Ganga | Ghiglione

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 11 luglio 2023) Oggi 11 luglio si é tenuto come calendarizzazione del Ministro Calderone l’programmato tra. Abbiamo chiesto ai segretari confederali della Cgil, Cisl e Uil,le prime dichiarazioni ‘a caldo’ post. Domenico, segretario confederale della Uil, Ignazio, segretario confederale della Cisl, e Lara, nuova segretaria confederale della Cigl, che ha preso il posto di Christian Ferrari, noto al nostro portale, si sono detti non particolarmente soddisfatti dell’, sebbene la Cisl sia parsa più ottimista almeno sulla ripresa dei tavoli di confronto, ricordiamo che il prossimo sarà il 18 luglio. Per, la riunione di oggi é stata ‘imbarazzante’, mentre per ...