‘Pensieri Di terra | di vita | d’amore’ | l’esordio poetico del marchigiano Domenico Cornacchia

(Di martedì 11 luglio 2023) Dopo il successo della sua opera prima Resto qui,, ritorna in libreria con Pensieri. Di, di, d’amore, pubblicato con Edizioni Efesto. Lo scrittoreper la seconda volta affida nelle mani del lettore, le sue poesie, Pensieri, come lui stesso definisce i suoi scritti. Pensieri. Di, di, d’amore è una silloge di componimenti breve, in cui vengono toccati diversi temi. Già dalle prime battute si ha la sensazione di essere catapultati in uno scenario bucolico, immersi nella natura incontaminata e nella fauna selvatica, dove si respira la libertà e si ode la soave melodia del fischio del vento e del cinguettio degli uccelli. È forte la necessità di allontanarsi per prendersi cura di noi stessi. È tempo che la nostra anima ...