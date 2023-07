Pedersen | «Inter Women nuova tappa Guarino importante per me»

(Di martedì 11 luglio 2023) Sofie Jungecentrocampista dell’allenata da Rita, ha parlato dopo il suo arrivo al club nerazzurro. SENSAZIONI – Queste le parole dellacentrocampista dell’, Sofie Junge, aTv dopo il suo arrivo al club nerazzurro. «Le sensazioni che sto vivendo in questo momento? Sono molto contenta di essere qui. Ho visto l’che è una squadra che è cresciuta tanto in questi ultimi anni. Voglio far parte di questo viaggio».ha aggiunto. «Cosa rappresenta per me l’? È unaper me, ma ho le stesse ambizioni e la stessa voglia di ...

Sofie Pedersen si lega all'Inter Women L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Randers' sportsdirektør bekræfter over for bold.dk, at der er stor interesse i unge Mads Enggård, der netop har forlænget sin kontrakt i klubben.Sofie Junge Pedersen bytter én italiensk klub ud med en anden. Siden 2019 har Sofie Junge tørnet ud for Juventus, og selv om hun har kontraktudløb denne sommer, bliver hun hængende i Italien. Milano-k ...