Paupisi | tutto pronto per la festa di Maria Santissima di Pagani

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPresentato il ricco programma di festeggiamenti in onore adiche si venera alla contradadi, in provincia di Benevento, l’ultimo weekend di luglio. Infatti da giovedì 27 luglio a domenica 30 luglio la contrada paupisana si ‘vestirà a’ con tantissimi appuntamenti in onore alla Vergineorganizzati dall’associazione culturale ‘Il Sogno’. Un’associazione nata diversi anni fa ed impegnata anno dopo anno nell’organizzazione di questi festeggiamenti. Ma qualche anno fa ‘Il Sogno’ ha lasciato un vero segno alla contrada restaurando la cappella che sorge a fianco alla Chiesa dedicata alla Madonna dove, nel 1907, fu ritrovato il quadro della Verginee che è stata appunto ...

Paupisi, tutto pronto per la Sagra del Cecatiello. A Francesco ... NTR24

Sarà Francesco Cicchella il 30 agosto 2023, in un one man show esilarante, a chiudere i festeggiamenti a Paupisi della 50esima edizione del Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – Sagra del Ce ...