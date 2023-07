Pattinaggio artistico | Edoardo De Bernardis ospite questa sera a Figure2u! Il coach si racconta ai nostri microfoni

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023) Continuano a fare capolino gli allenatori a Figure2u, la rubrica di approfondimento incentrata suldi figura in onda ogni martedì alle 20:20 su Sport2u, la Web TV di OA Sport. Dopo Lorenzo Magri infattisaràuno delle personalità più rappresentative del nostro Paese,De. Il, stanziato a Torino racconterà aii moment più rappresentativi della sua carriera, dove ha lavorato a stretto contatto con i pattinatori più importanti del movimento mostrano. Tra i suoi ex allievi spiccano ad esempio Carolina Kostner, che il nostro ha seguito per un periodo, Sara Casella, Antonio Panfili (oggi big dell’inline a rotelle), Lucrezia Beccari e Alessia Tornaghi, senza dimenticare ...