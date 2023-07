Pastiglie per la lavastoviglie fai da te | facili da fare | risultato splendente!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 11 luglio 2023)per lafai da te, semplicissime per untop Se il problema delle incrostazioni vi assilla, provate questeper pulire la! Dite addio alle lunghe e faticose operazioni di igienizzazione accurata, grazie a questa soluzione che noi di Non Solo Riciclo abbiamo scovato per voi, residui di cibo e sporcizia svaniranno semplicemente avviando un ciclo dell’elettrodomestico. Procuratevi: acqua demineralizzata, 20 ml bicarbonato di sodio, 300 g sapone liquido di Marsiglia, 1 cucchiaino aceto bianco, 50 ml tea tree oil, 15 gocce ciotola capiente, 1 mestolo in legno, 1 stampo in silicone per cioccolatini, 1 pellicola trasparente, q.b. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!per la: ...