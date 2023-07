Party in piscina per donne musulmane diventa un caso politico

(Di martedì 11 luglio 2023) . L’evento annullato dal gestore del locale dopo le polemiche Nel corso dell’ultima puntata di “Zona Bianca” è stato denunciato l’annullamento di unprivato, che si sarebbe dovuto svolgere a Limbiate (Monza e Brianza), dedicato a. Secondo quanto riportato dalla trasmissione, ilprivato era riservato esclusivamente a, che indossano il burkini, ovvero una sorta di abito per il mare. Dal, per garantire la massima privacy, era stato escluso anche il personale maschile. Leche avrebbero dovuto partecipare al, hanno detto: “Tutte volevamo partecipare, per stare tranquille e non avere addosso lo sguardo degli uomini“. Tuttavia, l’iniziativa è stata fortemente criticata ...

