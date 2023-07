Partizani Tirana-Bate Borisov Champions League | 11-07-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 11 luglio 2023) Illo scorso anno si fermò ai preliminari di Conference, battuto 3-0 in casa dal Konyaspor all’andata e poi sconfitto 2-0 anche al ritorno e i bielorussi, che erano stata la prima squadra della nazione a giocare nella competizione più prestigiosa nel 2008-09 in un girone in cui era presente anche la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Eviteranno verosimilmente la sconfitta in trasferta sia Zrinjski Mostar che Bate Borisov , che sembrano avere qualcosa in più rispetto a Urartu e. Vittoria alla portata invece per i ...Hamrun Spartans - Maccabi Haifa gol (quota 1,98) KF Ballkani - Ludogorets gol (1,82)- Bate Borisov under (1,50) Terno da 5,40 volte la posta.Il pronostico: Goal Il croato Zekic è il nuovo allenatore del, ha sostituito l'italiano Giovanni Colella che aveva trascinato la squadra alla vittoria della Premier League albanese.

Partizani Tirana-Bate Borisov (Champions League, 11-07-2023 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronos... Infobetting

Questa sera alle 20.45 il Partizani Tirana affronterà il Bate Borisov per il primo turno preliminare per la qualificazione all'edizione ...Champions League, iniziano le qualificazioni alla fase a gironi dell'edizione 2023-2024: notizie e pronostici sui match d'andata.