Parma | bimba di un anno e mezzo cade in piscina e annega | indagini in corso

Leggi su tpi

(Di martedì 11 luglio 2023) Una bambina di unè morta dopo essere caduta in unaprivata di un’abitazione a Casaltone, frazione del comune di. Secondo una primissima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11 di questa mattina, stava giocando con altri bambini in uno spazio comune a diversi edifici quando sarebbe finita nell’acqua morendota. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, i carabinieri che steffettuando i primi rilievi. Si tratta dell’ennesimo episodio del genere nel giro di pochi giorni. Solo lo4 luglio un bimbo di due anni è morto nella frazione di Sant’Antonio di Merllo, comune di Novi di Modena, dopo essereto nellamontata nel giardino di casa in occasione della festa di ...