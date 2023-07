Parma | bambina di un anno e mezzo scivola dentro a una piscina e muore annegata

(Di martedì 11 luglio 2023) Tragedia a, dove unadi appena unè caduta nelladi un’abitazione nella frazione di Casaltone. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11, stava giocando con altri bambini in uno spazio comune a diversi edifici quando sarebbe finita nell’acqua. Troppo piccola per saper nuotare, laè morta. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono arrivati anche i Carabinieri che steffettuando i primi rilievi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il dramma è avvenuto a Casaltone, frazione del comune di, all'interno di un'abitazione privata della ...... frazione del comune di. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11 di ... Laè rimasta sotto i giochi gonfiabili di una piscina per alcuni minuti.AGI - Stava giocando con altri bambini in una piscina privata quando è finita in acqua ed è morta annegata. Tragedia a, nella campagna al confine con il comune di Sorbolo. Vittima una bimba di un anno e mezzo. Il fatto è avvenuto in mattinata; sono in corso indagini della polizia per accertare la dinamica di ...

Parma, bimba di un anno e mezzo annega in una piscina TGCOM

Nel ritratto scattatogli dal grande Nadar si possono indovinare gli alti e i bassi della vita di Guy de Maupassant, morto il 6 luglio di 130 anni fa I suoi genitori hanno caratteri opposti e quando s ...Fidentina di origini, classe '82, Alice Sozzi ha avuto da sempre una grande passione per i viaggi e per le altre culture fino a diventare Travel Designer. «Da bambina sapevo che volevo imparare le lin ...