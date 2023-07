Parma | bambina di un anno e mezzo muore annegata in piscina

(Di martedì 11 luglio 2023) Un’altra tragedia in acqua. A Casaltone, frazione del comune di, unadi unè morta dopo essere caduta in unadi un’abitazione privata. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 11 del mattino lastava giocando insieme ad altri bambini in uno spazio comune a diversi palazzi dove si trova la: lì sarebbe caduta morendo. Sul luogo, oltre ai mezzi del 118, sono arrivati i carabinieri che steffettuando i primi rilievi. Leggi anche: Modena, bimbo di due anni trovato annegato indal padre Verona, morto in ospedale bimbo di 3 anni: il ricovero d’urgenza dopo la caduta inRoma, bimbo di tre anni...

Parma, bimba di un anno e mezzo annega in una piscina TGCOM

