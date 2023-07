Parma | bambina di un anno e mezzo annegata in una piscina

(Di martedì 11 luglio 2023) Unadi unè mortain unain provincia di. E' accaduto in unadi un'abitazione a Casaltone, frazione del comune di. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11, stava giocando con altri bambini in uno spazio comune a diversi edifici quando sarebbe finita nell'acqua. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, i carabinieri che steffettuando i primi rilievi.

