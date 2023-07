Lo dichiara Giovanni, presidente di Si. Camera e di Camera di Commercio di Frosinone Latina in occasione del convegno "di genere: perchè la certificazione", nella sede della Camera ...... oltre a un dibattito che approfondirà il tema delladi genere, e che vedrà coinvolte la ... oltre a un focus sul tema dell'autismo con Nico, fondatore di PizzAut. Non mancherà un ...... oltre a un dibattito che approfondirà il tema delladi genere, e che vedrà coinvolte la ... oltre a un focus sul tema dell'autismo con Nico, fondatore di PizzAut. Non mancherà un ...

Parità, Acampora (Si.Camera): è opportunità per le imprese - Il Sole ... Il Sole 24 ORE