(Di martedì 11 luglio 2023) Non si può dire che Dinon si sia divertito prima di tornare a lavoro. L'argentino, ufficializzato pochi giorni fa dal Benfica , aveva scelto Ibizia come meta delle sue vacanze dopo l'addio alla ...

Non si può dire che Dinon si sia divertito prima di tornare a lavoro. L'argentino, ufficializzato pochi giorni fa dal Benfica , aveva scelto Ibizia come meta delle sue vacanze dopo l'addio alla Juve . Prima la ...CESSIONI Di(a, svincolato) f.c. Cuadrado (d, svincolato) f.c.(c, Psg) f.p. Kulusevski (c, Tottenham) Dragusin (d, Genoa) Di Pardo (d, Cagliari) f.c. = fine contratto f.p. = fine ...Il mercato passato è stato mezzo smantellato (via Di), è rimasto solo Pogba a scommettere, a dispetto dei suoi acciacchi, sui propositi di riscatto. L'unico quesito delle prossime ore ...

Paredes-Di Maria, show a Ibiza: c'è anche De Paul Corriere dello Sport

I tre argentini si sono scatenati all'Ushuaia prima di tornare a lavorare in campo: ecco cosa è successo Non si può dire che Di Maria non si sia divertito prima di tornare a lavoro. L'argentino, uffic ...Pogba, Paredes e Di Maria sono tra le operazioni in perdita per la Juve, che fatica ancora ad avviare il ricambio nella rosa ...