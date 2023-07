Paramount+ | Nike ed eBay | la maglia dell’Inter vale 50 milioni di euro più bonus Gazzetta

(Di martedì 11 luglio 2023) La, al momento, ha tre sponsor:ed. E’ unada 50dipiù, scrive ladello Sport, che fa un resoconto degli accosti stipulati dal club nerazzurro. La partnership conè triennale. L’Inter incasserà ogni anno circa 15piùlegati ai risultati raggiunti dalla squadra. L’accordo non è stato ancora ufficializzato ma si tratta di una questione di ore. “L’accordo originale prevedeva chenel 2023-24 dovesse… scivolare sul retro della divisa da gioco e invece la scorsa settimana è stato trovato un accordo di massima per confermare il colosso statunitense ...

...ci ha regalato momenti di grandi soddisfazioni negli ultimi 25 anni e siamo felici cheabbia ... si prospetta il bis con, con un accordo triennale da 20 milioni di euro annui su base ......+ , che andrà a sostituire l'inadempiente Digitalbits sulle maglie nerazzurre, l' Inter ha rinnovato il proprio contratto di sponsorizzazione, che va avanti da venticinque anni, con laNegli ultimi anni grazie alla nascita di piattaforme online come Netflix, Disney +,+, ... Play Station 5, Honda e- afferma Federico - . In seguito ho proseguito lavorando a grandi ...

Inter, da Nike 30 mln a stagione fino al 2031. Paramount+ main sponsor, le cifre fcinter1908

Paramount + sarà il nuovo main sponsor dell’Inter per la prossima stagione: accordo in chiusura con l’azienda statunitense Dopo aver trovato l’intesa per il prolungamento di contratto con la Nike come ...Atteso, inoltre, per il prossimo giovedì l’annuncio da parte della società calcistica a proposito del main sponsor: si prospetta il bis con Paramount, con un accordo triennale da 20 milioni di euro an ...