' Paolo Bellini potrebbe fuggire in Ucraina | è zona franca' | la Procura conferma la custodia cautelare

, ex esponente di Avanguardia Nazionale, potrebbe fuggire in Ucraina. A dirlo è la Procura generale di Bologna e per questo motivo il procuratore generale reggente Lucia Musti e il ...

Strage Bologna, i pg: “Paolo Bellini deve restare in carcere, potrebbe fuggire in Ucraina” La Repubblica

La Procura generale l’ex militante di Avanguardia nazionale, arrestato nei giorni scorsi: “Il Paese dell’attuale consorte sarebbe una zona franca, difficile ...Paolo Bellini avrebbe potuto fuggire in Ucraina, approfittando delle difficoltà dell'estradizione da Kiev verso l'Italia ...