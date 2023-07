Paola Turci si racconta | l’incidente che l’ha sfigurata e l’incontro con Francesca Pascale

(Di martedì 11 luglio 2023)sia 360 gradi in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”. Dalla passione per la musica, ai

All'interno del neoclassico Sferisterio (1823), struttura semiellittica nel cuore della città inizialmente destinata al giuoco del pallone col bracciale, c'erano, Fabio Concato, Simone ...Prosegue il fine settimana della Notte Rosa 2023 , la 18esima edizione: a Riccione l'alba ha regalato uno scenario suggestivo col concerto in riva al mare di. La cantautrice romana ha regalato alla rassegna Albe in controluce un concerto intimo e intenso per sole voce e chitarra. E sonorità acustiche ieri sera anche per Carmen Consoli , ...Con loro i grandi ospiti: i Santi Francesi, Ermal Meta, Simone Cristicchi e Amara,, Fabio Concato, Dardust con l'emozionate gran finale dell'elezione dei vincitori assoluti del Festival i ...

Concerti all'alba a Riccione: ecco il programma dopo il successo di Paola Turci e Carmen Consoli il Resto del Carlino

Serata di musica e parole tutta al femminile, quella che attende Pievescola di Casole d’Elsa il 13 luglio alle 21.30, in piazza San Giovanni Battista, con il concerto "Cantantesse e... la fatica di es ...ANCONA - C’era una volta Lou Reed, Laurie Anderson e David Byrne dei Talking Heads in piazza del Papa. Il menestrello di Dultuh, Bob Dylan, invece, un tempo imbracciò la sei corde ...