Panico durante il concerto di Franco Ricciardi | fermato un uomo armato tra la folla

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti diildel cantante napoletano, che si è esibito ieri sera a Portico di Caserta. L’artista e i presenti hanno assistito a una scena da paura. Intorno alle 23 circa, la strada a ridosso del palco, strabordante di gente, ha iniziato ad aprirsi mentre undi 55 anni si faceva strada tenendo in mano un coltellaccio da macellaio avvolto in una busta. Attimi di, in strada: urla, tentativi di fuga. Poi, una donna ha allertato gli uomini della sicurezza che hanno bloccato il 55enne e l’hanno consegnato ai Carabinieri. Tornata la calma,ha ripreso il, archiviando con la sua verve quel brutto momento. L'articolo proviene da ...

Probabilmente si tratta dello stesso maniaco che un po' di tempo fa seminò ilAteneika , la festa organizzata al Cus Cagliari , dove importunò e molestò molte ragazze. Le forze dell'...la mia infanzia, ho frequentato le scuole elementari sia a Trento, in un collegio sul Monte ... la preoccupazione di portare un disastro alla nostra famiglia, ildi essere responsabile ...... come avevo deciso di fareil covid. Da giornalista quale ero e sono, quando mi sono ... Manzoni soffriva, possiamo oggi immaginare, di veri e propri attacchi di, che all'epoca venivano ...

"Oltre gli attacchi di panico": un nuovo libro che affronta l'ansia e il ... Messina Ora

L’11 maggio è stato pubblicato il libro “Oltre gli attacchi di panico” edito da FrancoAngeli, che è ora disponibile in tutte le librerie. Questo testo, che mescola narrazione, saggio e manuale d’istru ...Attimi di panico nel pomeriggio di lunedì (10 luglio) a Montisola. Poco pima delle 16.30 la motonave “Città di Bergamo”, in servizio di linea sulla tratta Iseo-Monte Isola, per cause ancora da accerta ...