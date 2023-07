Palio dell’anguria | la 42esima edizione si apre con polemica

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiScoppia laal Comune di Altavilla Irpina in merito all’organizzazione del, quest’anno giunto allache si terrà nel giorno del 18 agosto. Arrivano i chiarimenti del sindaco Mario Vanni: “Il Presidente della Proloco ha bisogno di un contributo comunale maggiore di quello corrisposto negli anni precedenti per organizzare il2023. Premesso che questa amministrazione farà, come sempre, quanto possibile per agevolare l’organizzazione dell’evento, dobbiamo rilevare con amarezza che si ripete lo stesso copione di ogni anno: arrivati a luglio, si batte cassa! Purtroppo occorre precisare che i contributi comunali vengono, da questa amministrazione, erogati secondo le modalità indicate ...