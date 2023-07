Palinsesto Mediaset | Bianca Berlinguer approda su Rete4 | ci sarà anche Mauro Corona?

(Di martedì 11 luglio 2023) La notizia era già trapelata da alcuni giorni, ma Piersilvio Berlusconi l’ha ufficializzata:è passata a. La giornalista e conduttrice dopo oltre trent’anni ha lasciato la Rai alla volta di Cologno Monzese,ndo su: ecco tutte le novità. Già da diversi mesi erano stati preannunciati significativi cambiamenti, sia in Rai che a, e infatti così è stato. A seguito della presentazione dei palinsesti televisivi per la stagione 2023-2024, sia sulle reti di Viale Mazzini che in quelle di Cologno Monzese si è fatta chiara la necessità di un re branding. In particolar modo, sul fronte, Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato l’uscita di scena di volti ormai consolidati in azienda, quali Barbara d’Urso, Belen ...

Dopo la presentazione dei palinsesti Sky,e Rai, martedì 11 luglio è stato il momento di La7 . La rete di Urbano Cairo ha svelato le ... Le novità deldi La7 La novità più importante ...A parte questa nota di dolore, credo siate in grado di tirare fuori undi qualità". E infine: "Avete tirato questa sola acon la Berlinguer, meglio per ...Che un cambiamento radicale in casafosse nell'aria lo si era capito, e non solo per l'addio improvviso e non proprio pacifico (...Berlusconi sembrava in effetti essere quella di un...