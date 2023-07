Palinsesti La7 | smentito l’arrivo di Barbara d’Urso | “Mai preso contatti”

Leggi su biccy

(Di martedì 11 luglio 2023) Questa mattina si sono tenuti iLa7 e com’era prevedibile anche qua il tele-mercato ha contribuito a fare grossi cambiamenti. Via Myrta Merlino, fuori Massimo Giletti e addio anche a Caterina Balivo che lascerà Lingo in mano a un’altra conduttrice non ancora identificata (la nuova edizione tornerà a gennaio). Continuerà abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e chi lo condurrà ne potrà beneficiare — Caterina Balivo (@caterinabalivo) July 7, 2023 Confermatissima invece Lilli Gruber alla guida di Otto e Mezzo, così come Tiziana Panella con Tagadà, Giovanni Floris con Di Martedì, Corrado Formigli con Piazzapulita e Diego Bianchi con Propaganda Live. Tornerà anche L’Aria Che Tira che sarà condotta da David Parenzo. “Abbiamo un’identità molto precisa che stiamo rafforzando sempre più. Myrta Merlino ha lasciato La7 e L’Aria Che Tira dopo 12 anni. Aveva ...