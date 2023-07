PALINSESTI LA7 | L’OFFERTA TELEVISIVA DELLA STAGIONE 2023 2024 APPRODANO BARBERO E GRAMELLINI

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 11 luglio 2023) Oggi sono stati presentati idi La7, il noto gruppo televisivo di Urbano Cairo. Complice l’attivo telemercato come non si vedeva da anni, anche La7 è stata coinvolta in questo vortice. Di fatto la linea proseguirà sull’attualità coi talk show dalla mattina alla sera. In daytime confermati tutti i programmi: si parte al mattino con Ominibus News coi giornalisti del TgLa7, e dopo il tg delle 7.30 spazio prima al meteo con Paolo Sottocorona e poi a Omnibus Dibattito condotto a rotazione tra Gaia Tortora e Alessandra Sardoni. Alle 9:40 circa la palla passa a Coffee Break sempre con Andrea Pancani. Alle 11:00 L’Aria che Tira sarà condotta da David Parenzo. Alle 14:00 Tiziana Pannella condurrà ancora Tagadà. Confermato anche C’era una Volta il Novecento sempre con la coppia Orsingher-Sappino. Nel preserale troveremo Lingo ma toccherà aspettare gennaio ...