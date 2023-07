Palinsesti La7 2023-2024 | i nomi dei sostituti di Myrta Merlino e Giletti

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 11 luglio 2023) Dopo Rai e Mediaset, nella mattinata di martedì 11 lugliosi è tenuta la conferenza stampa per la presentazione deiLa7presso il Four Seasond Hotel di Milano. La rete diretta da Andrea Salerno ha confermato la fortissima vocazione informativa. Confermati tutti i titoli delle prime serate come Piazzapulita di Corrado Formigli, Dimartedì di Giovanni Floris, Propaganda Live con Zoro (Diego Bianchi ha rinnovato lo scorso anno il contratto con la rete per altre tre stagioni). Immancabili gli speciali TGLa7 a cura di Enrico Mentana. In daytime tornano Omnibus, Coffee Break, L'Aria che Tira con Davide Parenzo (passata a Canale 5 al posto di Barbara d'Urso), Tagadà con Tiziana Panella. In access prime time torna anche Otto e Mezzo con Lilli Gruber (nel ...