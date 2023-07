Padova | si tuffa nel fiume Brenta e annega

La vittima è un tunisino di 27 anni, residente a Piazzola sul Brenta () A recuperare il corpo sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. La morte è stata accerta dal medico del Suem. - -Era entrato in acqua per fare una nuotata nel primo pomeriggio di oggi, poi era scomparso dalla vista della moglie. Alle 19.30 i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo privo di ...CAMPO SAN MARTINO - La giornata di caldo tropicale ha spinto oggi, 10 luglio, un tunisino di 27 anni residente a a farsi un bagno con amici sul all'altezza di via Basse a nell'alta padovana. Qualcosa ...

