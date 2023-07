Padel | Major di Roma | Lebron e Galan pronti a riconfermarsi

(Di martedì 11 luglio 2023) Alla vigilia del secondo turno dell‘ItalyPremierche si terrà a, i migliori giocatori dia livello mondiale sono elettrizzati all’idea di scendere in campo. Tra i preferiti della stampa e dei fotografi ci sono i due spagnoli Juane Ale, che lo scorso anno conquistarono il primo posto e che nel 2023 sono determinati a, ai microfoni dei giornalisti, ha dichiarato; “Se mi sono ripreso dopo i due mesi di stop per l’infortunio al gomito? Sì, sto bene e non vedo l’ora di scendere in campo. Questo è uno dei tornei più importanti che ci sia“. La parola passa poi a, che commenta così: “Juan mi è mancato, non vedevo l’ora che tornasse, anche se giocare con un altro compagno (Jon ...

IlFIP del circuito Premierè iniziato, ed è già festa per chi ha comprato il biglietto. Atmosfera Stanno arrivando da tutta Italia per assistere ai match che vedono impegnati i più ...Se il BNL ItalyPremier(oggi iniziano le qualificazioni, da lunedì via al tabellone principale) è un evento imperdibile per chi illo ha iniziato ad amare da poco, figuriamoci per coloro che, dieci ...E' lì, nello stadio delle statue intitolato alla leggenda del tennis italiano, che alle 19.30 verranno sorteggiati i tabelloni principali del Bnl ItalyPremier2023, con diretta sulla ...

BNL Italy Major Premier Padel: due partite al giorno su SuperTennis FITP

BNL Italy Major Premier Padel, l'ex portiere della Lazio emozionato per il debutto della figlia reduce dal trionfo nei Giochi Europei ...In corso da ieri gli incontri del tabellone principale: la coppia italiana Di Giovanni-Cattaneo s’è qualificata per il secondo turno. Juan Lebron di nuovo in coppia con Ale Galan ...