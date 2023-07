Ostia | controlli mirati nelle case ATER | caccia ai ‘furbetti’ dell’allaccio abusivo | sei denunce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 luglio 2023)dei Carabinieri astamattina, martedì 11 luglio 2023,. Gli accertamenti sono stati predisposti per fermare gli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas, una prassi purtroppo comune a tanti complessi di edilizia popolare. Per questo motivo i Militari si sono recati negli alloggi popolari del litorale unitamente al personale della Polizia Locale di Roma Capitale e ai tecnici specializzati riscontrando, in alcuni casi, l’effettiva presenza di collegamenti abusivi per ciò che riguarda le utenze. A margine delle operazioni sono state sei in tutto le persone denunciate. Ancora in corso invece le verifiche per ciò che riguarda le posizioni degli occupanti da parte dell’dei Carabinieri a ...