Orrore in spiaggia | trovato corpo di un bimbo di due anni senza testa

(Di martedì 11 luglio 2023) Scoperta choc questa mattina, martedì 11 luglio, sulle spiagge della costa spagnola. Un addetto alle pulizie ha fatto il macabro ritrovamento. Mentre stava facendo il suo turno nelle prime ore del mattino nel resort Costa Dorada, sullaRoda de Bera, nella parte orientale della provincia di Tarragona, l’uomo ha scoperto il povero corpicinovita. Il cadavere di quello che potrebbe essere un migrante sui due o treè stato rinvenutoaltre parti del. L’addetto ha subito avvertito i suoi superiori che hanno allertato le forze dell’ordine. A quanto pare ildel bambino è statoin stato di decomposizione dopo essere rimasto in acqua per diverso tempo. Leggi anche: “Ti prego, non ...

...sulla costruzione di una scultura in sabbia (13 x 13 m.) realizzata per salvaguardare una... intesa come armonia e virtù piuttosto che lasciare campo libero ae stupro ambientale. Per ...... sul campo e fuori, su cui cala nel 1979 come una pietra tombale la ferocia e l'della morte ... l'atmosfera è sempre la stessa: l'ultima, l'adunata per la patria, la partita da dentro o ......protagonista Julia Savage sa rendere magnificamente il sottile confine tra innocenza e. A ... Una piccola casa per le vacanze in un bellissimo bosco, a pochi passi da unasul Mar Baltico. ...